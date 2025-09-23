Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Korkuteli'nde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11,5 kilo skunk, 115 kök skunk bitkisi ve 650 gram skunk tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında Korkuteli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla bir şüpheliye ait ev ve bahçede yapılan aramalarda 11 kilo 500 gram skunk uyuşturucu maddesi, 115 kök skunk bitkisi ve 650 gram skunk tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA