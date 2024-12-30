Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.25'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

"UYKUMUZDAN UYANDIRDI"

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Depremi yaşayan bazı vatandaşlar sosyal medyada "Deprem uykumuzdan uyandırdı" yorumunu yaptı.