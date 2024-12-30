Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı kısa süreli panik yaşatırken, depremi yaşayan bazı vatandaşlar sosyal medyada "Uykumuzdan uyandırdı" yorumunu yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.25'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
"UYKUMUZDAN UYANDIRDI"
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Depremi yaşayan bazı vatandaşlar sosyal medyada "Deprem uykumuzdan uyandırdı" yorumunu yaptı.
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa