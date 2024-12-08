Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

Devrik başbakan yönetimi devretmek için konutundan ayrıldı
61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

61 yıllık rejimi çökerten muhaliflerin ilk hamlesi bu oldu

Antalya'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Kaçtı

Antalya'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir hafif ticari aracın çarptığı Hüseyin Yalçın, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.

Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise kaza sonrası aracı olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait işyerinden çıkan ve evine dönmekte olan Hüseyin Yalçın'a O.D.'un kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiler. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yalçın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü O.D.'nin aracı olay yerinde bırakarak kaçtığı öğrenilirken, polis tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad dönemini sona erdiren muhaliflerden kritik çağrı
img

6 yaşındaki Şirin için hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar var
img

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.