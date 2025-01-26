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Antalya'da Trafik Kazası Sonrası Hırsızlık Suçundan Cezaevine Gönderildi

Antalya'da Trafik Kazası Sonrası Hırsızlık Suçundan Cezaevine Gönderildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza sonrası hırsızlık suçundan cezaevine teslim edildi. İki sürücüye toplam 77 bin 984 TL ceza kesildi.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında eksikleri bulunan motosiklet sürücüsüne ceza yazılırken, hırsızlık suçundan yakalanması bulunduğu belirlenen sürücü hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaza, Manavgat'ın Örnek Mahallesi Atatürk Caddesinde İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Muhammet Furkan N.'nin kullandığı 07 CLY 50 plakalı motosiklet, Hakan C.'nin kullandığı 07 JR 885 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Furkan N., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülere ceza yağdı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde her iki araç sürücüsünün de sürücü belgesi olmadığı otomobilin muayene ve sigortasının olmadığı belirlendi. Motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 18 bin 706'şar TL, otomobil sürücüsü ve otomobil sahibine ayrı ayrı 18 bin 706'şar TL, otomobil sahibine muayenesinin olmamasından 2 bin 167 TL, sigortasının olmamasından 993 TL olmak üzere toplam 77 bin 984 TL para cezası uygulandı.

Hastaneden cezaevine gönderildi

Trafik ekiplerinin yapmış olduğu sorgulamada; yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Furkan N.'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsü Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından emniyet güçleri tarafından Ilıca Mahallesinde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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