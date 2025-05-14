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Antalya'da Trafik Kazası: İki Servis Aracı Çarpıştı

Antalya'da Trafik Kazası: İki Servis Aracı Çarpıştı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki servis aracı çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri yol kenarındaki iş yerine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı, ancak görüntülerde bir elektrikli bisiklet sürücüsünün kazayı kıl payı atlattığı görüldü.

Antalya'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 servis aracı çarpıştı. Araçlardan birisi yol kenarındaki iş yerine çarparak durabildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan yaya geçidinde yavaşlayan servis aracına arkadan gelmekte olan plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir servis aracı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta savrulurken araçlardan birisi orta refüje diğeri ise yol kenarındaki bir işyerine çarparak durabildi. 112 Acil çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Yaralananın olmadığı kazada servis aracının işyerine çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde yavaşlayan servis aracına arkadan gelen aracın çarpması, ardından iki aracında savrularak araçlardan birisinin işyerine çarptığı, araçta bulunan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde yaya geçidinde beklemekte olan bir elektrikli bisiklet sürücüsünün kazayı kıl payı atlattığı görüldü. Kaza nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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