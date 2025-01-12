Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı belirlenirken, araçlardan birisi çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkıp kaldırıma çarparak durabildi.

Kaza; Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çakalderesi istikametinden gelip şehir merkezi istikametine gitmekte olan Gizem Özden'in kullandığı 07 AET 737 plakalı otomobil ile Kavaklı Mahallesi 6521 sokaktan gelip Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesine gitmekte olan Hüseyin Çil'in kullandığı 07 BEY 892 plakalı otomobil Küçük Hasan Kavşağında çarpıştı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle kaldırım taşlarına çarparak durabilen 07 AET 737 plakalı otomobilin sürücüsü Gizem Özden ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülşen Özden ve 6 yaşındaki Cennet Özden yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza sırasında Manavgat'ın büyük bölümünde elektrik olmaması nedeniyle kavşakta trafik ışıklarının yanmadığı belirlendi.