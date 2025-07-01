Antalya'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
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Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüje çıktı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale edip yaralıları hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıktı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyreden Zekeriya P. idaresindeki 01 ADT 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çıktı. Kazada sürücü Zekeriya P. ile araçtaki Halime N.P. ile Elif M.P. hafif şekilde yaralandı. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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