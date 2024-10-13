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Antalya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Büyükalan Kavşağı'nda meydana geldi. Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan İsmail K.'nın kullandığı 42 ATF 786 plakalı motosiklet, U dönüşü yapmak isteyen Hasan Gürses (53) idaresindeki 07 AGU 736 plakalı hafif ticari araca arka sol köşesinden çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail K. ve hafif ticari araçta bulunan Güzin Gürses yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112'yi araması üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine götürüldü. Ayaklarında ve kalçasında kırıklar olduğu tespit edilen İsmail K., ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası motosikletin hız kadranının 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Jandarma antalya 3-sayfa Sağlık Akseki trafik Kaza

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