Antalya'da Trafik Denetimlerinde 16 Bin 155 Cezalı Araç

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada kent genelinde helikopter ve drone destekli gerçekleştirdiği uygulamalarda 62 bin 695 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 16 bin 155 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda yük taşıyan araçlara yönelik 10 bin 504, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik 2 bin 849, alkol ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisinde araç kullananlara yönelik 6 bin 757, emniyet kemeri kullanımına yönelik 12 bin 800 ve motosiklet ile motorlu bisikletlere yönelik 15 bin 554 olmak üzere farklı alanlarda geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Çalışmalar sonucunda il genelinde toplam 62 bin 695 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden bin 902 sürücünün yasak park yaptığı, 69 sürücünün engellilere ayrılmış park alanlarını işgal ettiği, 4 bin 187 sürücünün hız sınırını aştığı belirlendi. Ayrıca 286 sürücünün alkollü araç kullandığı, 7 sürücünün korsan taşımacılık yaptığı, 56 sürücünün abartı egzoz kullandığı, bin 318 sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı, 854 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 2 bin 619 sürücünün kask kullanmadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra sürücü belgesi olmadığı, geri alındığı ya da iptal edildiği halde araç kullanan 357 sürücüye işlem yapıldı.

Trafik birimlerinin çalışmaları sonucunda diğer ihlallerle birlikte toplam 16 bin 155 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA