Antalya'da Toptancı Hal'inde Yaşlı Adam Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Antalya'da sebze almak için geldiği Toptancı Hal'inde bir kişi fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın fenalaştığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bulunan Toptancı Hal'indeki 68 no'lu komisyon önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hal içerisinde bulunan komisyoncuya sebze almak üzere gelen Mehmet Çolakoğlu (73), komisyoncu önünde bulunan kasalardan elindeki poşete sebzeleri doldurduğu sırada fenalaştı. Bir anda yere yığılan Çolakoğlu'nun yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Komisyon çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Son anları güvenlik kamerasında

Öte yandan, Çolakoğlu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın kasalarda bulunan sebzeleri poşeti doldurmasının ardından, bir kişinin kendisine yardım ederek poşeti kenara bıraktığı ve hemen ardından fenalaşarak yere düştüğü görüldü. Yaşlı adamın yakın zamanda kalbindeki rahatsızlık nedeniyle anjiyo olduğu öğrenilirken, Çolakoğlu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen eşi ve kızı uzun süre birbirine sarılarak gözyaşı döktü.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA