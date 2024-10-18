Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Toptancı Hal'inde Yaşlı Adam Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Antalya'da Toptancı Hal'inde Yaşlı Adam Fenalaşarak Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Toptancı Hal'inde sebze almak için gelen 73 yaşındaki Mehmet Çolakoğlu, fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'da sebze almak için geldiği Toptancı Hal'inde bir kişi fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın fenalaştığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bulunan Toptancı Hal'indeki 68 no'lu komisyon önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hal içerisinde bulunan komisyoncuya sebze almak üzere gelen Mehmet Çolakoğlu (73), komisyoncu önünde bulunan kasalardan elindeki poşete sebzeleri doldurduğu sırada fenalaştı. Bir anda yere yığılan Çolakoğlu'nun yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Komisyon çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Son anları güvenlik kamerasında

Öte yandan, Çolakoğlu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın kasalarda bulunan sebzeleri poşeti doldurmasının ardından, bir kişinin kendisine yardım ederek poşeti kenara bıraktığı ve hemen ardından fenalaşarak yere düştüğü görüldü. Yaşlı adamın yakın zamanda kalbindeki rahatsızlık nedeniyle anjiyo olduğu öğrenilirken, Çolakoğlu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen eşi ve kızı uzun süre birbirine sarılarak gözyaşı döktü.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Mehmet Çolakoğlu Yerel Haberler Güvenlik antalya 3-sayfa Sağlık Kepez

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı

 Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

6 kişiye mezar olan otobüsün şoföründen ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.