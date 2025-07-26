Antalya'da Takla Atan Araçta 4 Kişi Hafif Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Uygulama Oteli yanındaki boş arsada ters yöne dönerek duran araçtaki 4 kişi kazayı hafif yaralarla atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı yönüne seyir halinde olan Caner S. idaresindeki 61 HD 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla atan araç, yol kenarında bulunan Uygulama Oteli'nin yanındaki boş arsaya savrularak geldiği yöne dönerek durabildi.

Kazada sürücü Caner S. ile araçta yolcu olarak bulunan Banu S., Rüzgar S. ve İrem S. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. - ANTALYA