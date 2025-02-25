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Antalya'da Silahlı Saldırıyla İlgili 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Silahlı Saldırıyla İlgili 3 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir işletmeye yönelik silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Tutuklanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir işletmeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının 3 şüphelisi, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu maddeler ve haplar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer ikisi ise tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde bir işletmeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının şüphelileri, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Edinilen bilgilere göre, olaya karıştıkları belirlenen S.T., D.B. ve U.C.S. isimli şahıslar; düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve saklandıkları alanlarda yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 680 adet (yaklaşık 4 milyon 350 bin kullanımlık) sentetik kannabinoid (A4), 712 gram uyuşturucu yapımında kullanılan fubunika maddesi, 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheliler, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Mala Zarar Verme", "Tehdit" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından U.C.S. hakkında adli kontrol kararı verilirken, S.T. ve D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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