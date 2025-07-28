Antalya'da Şarampole Yuvarlanan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Camdan fırlayan sürücü Bayram Borazan, başını sert zemine çarparak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin camından fırlayan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Korkuteli ilçesi Ballık Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Borazan'ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada camdan dışarı savrulan Borazan, başını sert zemine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde sürücü Bayram Borazan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüsçü camiasını yasa boğan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa