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Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtan şahıs jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yakalandı. Sahte doktorun VIP aracıyla seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sahtecilik operasyonu gerçekleşti. Yetkisiz olarak botoks ve diğer pek çok estetik işlemleri yapan sahte doktorun, VIP aracında kaçak tıbbi malzemelerle insan sağlığını tehlikeye attığı tespit edildi.

KENDİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi. Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonunu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

OPERASYONLARI MOBİL VIP ARACINDA YAPIYORDU

KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve Mobil VİP araçta operasyonlar yapan Raşit G. VIP aracıyla yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 2,5 MİLYONLUK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL civarında olduğu tahmin edilen; kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için karakola götürüldü.

Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

Herkes sahte diplomayla işini görünce bende doktor olayım demiş

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Çakallıkta ihtisas haberidir...

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