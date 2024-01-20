Antalya sahilinde kadın cesedi bulundu: Peş peşe olunca göçmen şüphesi ortaya çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde sahil kıyısında bir kadın cesedi bulundu. Yaşının genç olduğu değerlendirilen cansız bedenin kimliği ve ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için inceleme başlatıldı.

Bir turizm tesisinin bulunduğu sahilde sabah erken saatlerinde otel çalışanları hareketsiz bir kişinin kıyıda olduğunu fark ederek durumu ihbar etti. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan kontrolde cesedin, genç bir kadına ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleriyle savcının çalışması sonrasında kimlik tespiti ve ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 CESET DAHA BULUNMUŞTU

Kentte bir süre önce cansız bir erkek bedeninin bulunmasından sonra Alanya sahilinde de belden yukarısı olmayan bir çocuk cesedine rastlanmıştı. Olayların peş peşe yaşanması ise bir göçmen teknesi faciası şüphesini akıllara getirdi.