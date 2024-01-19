Antalya'da sağanak yağış sonrası heyelan: Ev göçtü, 2 hane tahliye edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelanda, istinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev göçtü. Heyelan yaşanan bölgede zarar gören evi tahliye edilen Hatice Yılmaz, "Büyük bir patlama sesiyle uyandık. Önce deprem oluyor sandık. Elektrikler birden kesildi, gürültüler devam etti. Biz de hızlı bir şekilde evden kaçtık. Çok korktuk. Canımızı kurtardık ama evimiz mühürlendi, dışarıda kaldık" dedi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Zafer Caddesi 10'uncu sokakta bulunan ve gurbetçi bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen taşınmazda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kademe halinde olan ve yükseklikleri 22 metre civarında olan istinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev, sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelanda büyük bir gürültü ile çöktü. Mahalle sakinlerini korkutan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Ahmet Y. isimli vatandaşa ait otomobil ve motosiklet göçük altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Heyelan yaşanan bölgede bulunan 2 hane ise tahliye edildi. Mahallede bulunan 5 hanenin yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

"Canımızı kurtardık ama dışarıda kaldık"

Heyelan yaşanan bölgede evi tahliye edilen Hatice Yılmaz, "Büyük bir patlama sesiyle uyandık. Önce deprem oluyor sandık. Elektrikler birden kesildi, gürültüler devam etti. Biz de hızlı bir şekilde evden kaçtık. Çok korktuk. Canımızı kurtardık ama evimiz mühürlendi, dışarıda kaldık" dedi.

"Evimiz mühürlendi"

Göçük altında eşine ait araba ve oğluna ait motorun kaldığını belirten Yılmaz, "Evimiz de kullanılmaz halde. Can güvenliğimiz yok. Eve korkudan giremiyoruz. Evimiz mühürlendi. Komşularımız yardımcı oluyor. Ama ne zamana kadar bekleyeceğiz bilmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarıma bir şey olsaydı ne yapardım"

"Şu anda sokakta kaldık" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Allah korusun çocuklarıma bir şey olsaydı ben ne yapardım. Çok şükür can kaybım yok ama çok korktuk. Sabaha kadar hiç uyumadık. Arabamız, motorumuz, evimiz her şey enkaz altında." - ANTALYA