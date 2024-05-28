Antalya'da Rekor Düzeyde Metamfetamin Yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, Döşemealtı'nda uyuşturucu imalatı yapılan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda rekor düzeyde metamfetamin ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Antalya Emniyeti tarafından uyuşturucu madde satışı ve imalatına yönelik yapılan çalışmalarda şu ana kadar düzenlenen operasyonlarda, en yüksek miktarda metamfetamin ve çeşitli tipte uyuşturucular ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu S.O. isimli şahsın batı illerinden temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan ham maddeleri Döşemealtı'nda bir adreste depoladığı ve metamfetamin imal ettiği bilgisine ulaşıldı.

Özel Harekat destekli operasyon

Belirlenen adreste imal edilen metamfetamin ve diğer uyuşturucuları torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile piyasaya süreceği öğrenilen S.O., Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu şahsın uyuşturucu madde imal edeceği Döşemealtı ilçesindeki ikamet tespit edildi. Özel Harekat destekli belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 74 kilo 380 gram metamfetamin, 173 adet çeşitli ebatlarda yaklaşık 1 milyon 107 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (A4) maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda aparatlar ve eldiven ele geçirildi.

Tek seferde ele geçirilen en büyük oran

Ayrıca elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda; 7 kilo 180 gram metamfetamin, 356 adet çeşitli ebatlarda 230 bin 565 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4, 4 kilo 835 gram eroin, 7 bin 500 adet ecstacy hap, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda ise 81 kilo 560 gram metamfetamin, 529 adet çeşitli ebatlarda yaklaşık 1 milyon 337 bin 565 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4, 4 kilo 835 gram eroin, 7 bin 500 adet ecstacy hap, 5 adet hassas terazi ele geçirilerek; 12 şahıs "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. - ANTALYA