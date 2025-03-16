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Antalya'da Park Halindeki Midibüste Yangın Panik Yarattı

Antalya'da Park Halindeki Midibüste Yangın Panik Yarattı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halinde bulunan bir midibüs bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirirken, alevler büyüdü ancak itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını söndürdü.

Antalya'da sokak üzerinde park halindeki midibüste çıkan yangın mahalle sakinlerine panik yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken çekme belgeli olduğu öğrenilen midibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 504 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan plakasız ve çekme belgeli midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın yandığını gören apartman sakinleri ve vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirirken, alevler kısa sürede büyüdü. Sokağa dökülen mahalle sakinleri aracın yanışını endişeli gözlerle izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki diğer araç ve hemen bitişiğindeki apartmana sıçramadan söndürüldü.

"Ne olduğunu bizde anlamadık"

Aracın uzun zamandır park halinde olduğunu ve yangından kısa süre önce midibüsün içinden 2 çocuğun çıktığını ve koşarak uzaklaştığını belirten mahalle sakinlerinden Murat Karaoğlan, "Bizde anlamadık ne olduğunu, evde oturuyordum. Dumanlar vardı, indik koştuk geldik, cayır cayır yanıyor. Bıktık yani bu çocuklardan bir gün bir yeri, başka bir gün başka bir yeri tutuşturuyorlar. Daha öncede bizim komşunun balkon perdesini yaktılar. Zor söndürdük. Mahalle sakinleri olarak bıktık. Gece evimizden çıkamıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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