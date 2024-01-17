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Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Ağır Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat- Antalya D-400 Karayolu Yeni Mahalle Hatipler Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Gökhan Kandemir'in kullandığı 07 LNR 45 plakalı motosiklet, Gültepe yönünden gelip Manavgat istikametine seyir halindeki Tuğçe Aşkın'ın kullandığı 68 AB 815 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kandemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosikletten yola fırlayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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