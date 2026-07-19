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Yangına giden orman ekibinin su ikmal aracı kaza yaptı

Yangına giden orman ekibinin su ikmal aracı kaza yaptı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınına müdahale için giden su ikmal aracı kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan olmazken, personel sağlık kontrolünden geçirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı su ikmal aracı yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesine bağlı Menteşbey ile Sarıhaliller mahalleleri arasında çıkan orman yangınına destek amacıyla bölgeye intikal eden Serik Orman İşletme Müdürlüğü Kırbaş Orman İşletme Şefliği'ne ait 07 S 144 plakalı su ikmal aracı, Taşağıl-Akseki yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunan orman personeli tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yeşil vatanı korumak için büyük bir özveriyle görev yapan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm ekiplerimize kazasız ve güvenli görevler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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