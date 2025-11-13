Haberler

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
Antalya'da oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldüren baba, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soyu kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen 9 yaşındaki küçük kızın "Ağabeyim cennette" sözleri salondakileri ağlattı.

  • Ali Tolaman, oğlu Barış Tolaman'ı 37 bıçak darbesiyle öldürdü.
  • Ali Tolaman, 'altsoyu kasten öldürme' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
  • Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Antalya'da oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldüren baba Ali Tolaman hakim karşısına çıktı.

OĞLUNU 37 BIÇAK DARBESİYLE KATLETTİ

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965. Sokak'ta 25 Mayıs gecesi meydana gelen olayda Ali Tolaman (60), oğlu Barış Tolaman (25) ile konuşmak için evlerinin yakınındaki boş arazide buluştu. Kısa sürede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan baba Tolaman, oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Tolaman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kısa sürede yakalanan Ali Tolaman, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün?" sorusuna "Pişmanım, tartıştık. Alkol içip içip etrafa saldırıyordu" yanıtını veren Tolaman, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattıAli Tolaman-Barış Tolaman

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek altsoyu kasten öldürme" suçundan dava açılan şahıs, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık mahkeme salonunda hazır bulunurken, müşteki yakınları, tanıklar ve maktulün kardeşleri dinlendi.

"AĞABEYİM CENNETTE" SÖZLERİ SALONU AĞLATTI

Duruşmada dinlenen maktulün 9 yaşındaki kız kardeşi, mahkeme başkanının "Ağabeyin nerede biliyor musun?" sorusuna "Ağabeyim cennette" yanıtını verdi. Küçük kız, "Ağabeyim cennete gittiği gün bizi dövmedi" sözleriyle de salonda bulunanları gözyaşlarına boğdu. Duruşma salonundaki müşteki yakınları, küçük kızın sözleri karşısında duygusal anlar yaşadı.

"SIK SIK TARTIŞMA ÇIKARDI, POLİS GELİRDİ"

Tanık Adnan Ö., "Ali yaklaşık 40 senedir arkadaşım. Olayı görmedim, kendisiyle sık sık balığa giderdik. Balıkçılar olarak motorumuzda çakı taşırdık" dedi.

Tanık Hasan G., "Komşuyduk, aynı apartmanda oturuyorduk. Ailede sık sık tartışma çıkardı, zaman zaman polis gelirdi. Oğul Barış'ın alkol problemi vardı, komşuları rahatsız ederdi" ifadelerini kullandı.

Tanık Nazlı Ş. ise, "Barış yüksek sesle müzik dinler, apartmanın önünde alkol alırdı. Bir kez uyardığımda bana 'Kıskandın mı abla?' dedi, o andan sonra tedirgin oldum" şeklinde konuştu.

"BİR İKİ DEFA BIÇAKLADIĞIMI HATIRLIYORUM"

Önceki duruşmada yaptığı savunmada "Olay günü, oğlum apartmanın önüne gelip ses bombasıyla birlikte müzik açarak masasını kurdu. Apartmanın dışında aşağıda kaldırımda üstü çıplak, komşular rahatsız olup polisleri çağırmış. 200 metre ötede arkadaşın oradaydım, polislere küfür edip üzerlerine alkol dökmüş. Polisler biber gazı sıkınca yere düştüm. 'Ne oldu, davacı mısın?' dediler, 'Değilim' dedim. Zaten ayda bir kere memurlar gelir. Komşular 'Yukarı çıkar' dediler, 'Hadi oğlum üzerini giy, duşunu al' dedim. Yukarı gidince kardeşlerini dövmeye başlamış. 'Oğlum niye böyle yapıyorsun, mahalleye ele güne rezil oluyoruz' dedim. Bu sefer bana saldırdı. 'Bana para ver' diye beni yere düşürdü. Ben de motorun oradaki bıçağı aldım. Bir iki defa bıçakladığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Yere düştü, korkumdan onu orada bırakıp eve motorla döndüm" diyen sanık Ali Tolaman, olay sonrası paniğe kapılarak eve dönmesinin ardından eşine yaşananları anlattığını, ardından polis ve ambulans çağırdıklarını ifade etmişti. İkinci duruşmada ise önceki savunmasına ek olarak tanık beyanlarına itirazının olmadığını söyleyen Tolaman, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

