Antalya'da Motosiklete Çarpan Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Antalya'da Motosiklete Çarpan Otomobil Sürücüsü Kaçtı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklete çarpan ve yaralanan sürücüyü sürükleyerek olay yerinden kaçan otomobilin kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklete çarpan otomobil sürücüsü, motosikleti de sürükleyerek aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halindeki Baki Bozkurt'un kullandığı 07 BSG 448 plakalı motosiklete aynı istikamette giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, motosikletiyle seyir halindeyken yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için yavaşladığı sırada arkadan gelen otomobilin motosikletine çarptığını, yerde sürüklenmesine rağmen otomobil sürücüsünün durmayarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kaza sırasında yaya geçidinde kimsenin olmadığı, motosikletin otomobilin önüne kırması nedeniyle kazanın meydana geldiği, otomobil sürücüsünün kazanın ardından durmayarak yoluna devam ettiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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