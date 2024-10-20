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Antalya'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde motosiklet sürücüsü Fatih Eyi, bir minibüsle çarpışmanın ardından motosikletin gidonunun karnına saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin gidonu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün karnına saplandı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akıllara durgunluk veren kaza, 18 Ekim Cuma günü saat 13.00 sularında Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir S.'nin kullandığı 07 NEP 66 minibüs dönüş yaptığı sırada Fatih Eyi'nin kullandığı 07 BGS 522 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motorun direksiyonu Eyi'nin karnına saplandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla ilk tedavisi gerçekleştirilen genç hastaneye kaldırıldı. Ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Eyi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan gencin cansız bedeni buradaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Olaylar antalya 3-sayfa Yaşam Fatih Kepez

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