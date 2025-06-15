Antalya'da Motosiklet Kazasında 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazasında 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda Abdurrahman Efe Hekimoğlu (20) hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini Babalar Günü'nde alan acılı babanın feryatları yürekleri sızlattı.

Antalya'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Babalar Günü'nde oğlunun ölüm haberini alarak kaza yerine gelen acılı babanın feryatları yürekleri sızlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletleri ile birlikte cadde üzerine gelen bir grup gençten Abdurrahman Efe Hekimoğlu (20) arkadaşına ait 48 AUR 888 plakalı motosikleti markete gideceğini söyleyerek aldı. Bölge halkı tarafından 'Yolun sonu' olarak bilinen ve motosikletli gençlerin hız denemesi yaptığı caddeye gelen Hekimoğlu bir süre burada motosikleti sürdükten sonra ters yönden ilerlemeye başladı.

Kafa kafaya çarpıştı

Genç motosikletli bu sırada sol şeritte ilerlemekte olan Yavuz K.'nın kullandığı 07 ES 904 plakalı Volkswagen marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli genç savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza sonrası gencin yaklaşık 25 metre savrulduğu belirlendi.

En acı babalar günü

Kaza sonrası arkadaşlarının ölüm haberini alan gençler olay yerine gelirken Abdurrahman Efe Hekimoğlu'nun bir arkadaşı gencin babasını telefonla arayarak acı haberi gözyaşları içerisinde verdi. Babalar Günü'nde oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen Hekimoğlu'nun babası gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun kaza yaptığı motosikletin başına oturan ve defalarca motosiklete binmemesi için uyardığını feryatlar içerisinde söyleyen acılı baba, "Oğlum yapma dedim, binme dedim. Yapma bana bunu, en güzel arabayı alırım ben sana dedim. Annene nasıl söyleyeceğim ben şimdi" diyerek gözyaşı döktü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

Kaçış başladı! İşte Netanyahu'nun uçağının iniş yaptığı ülke
Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak

Fenerbahçe'nin herkesten sakladığı o 'wonderkid' ortaya çıktı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.