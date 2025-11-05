Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası ve Yangın: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası ve Yangın: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde motosiklet kazası sonrası çıkan yangında ağır yaralanan sürücü Rıza Simav, hastanede hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının nedenine dair soruşturma sürüyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan korkunç olayda, motosikletin devrilmesi sonucu düşen sürücü, çıkan yangında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Korkuteli Otogarı çevresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile Yelten Mahallesi'ne giden Rıza Simav, motosikletten düştü. Yaralanan Simav, bilinmeyen nedenden dolayı bir anda çıkan yangında alevlerin içinde kaldı. Çevredekiler vücudu alevler içinde kalan Simav'ı fark edip durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yardıma koşan vatandaşlar alevleri yanlarındaki giysi ve gazozla söndürdü. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüyü hastaneye götürdü. Simav, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkaları yaktı iddiası

Öte yandan alevler arasında kalan talihsiz adamın o anları vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde ilk müdahalede bulunup yangını söndüren vatandaşların sürücü Rıza Simav'ı başkalarının yaktığı iddia ettiği anlar da yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
