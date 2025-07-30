Antalya'da Motosiklet Kazası: Kask Hayat Kurtardı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Kask Hayat Kurtardı
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Gazipaşa'da motosikletiyle park halindeki römorka çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı. Kaskı sayesinde kurtulan genç, 18 bin 678 TL ceza aldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle park halindeki tekne yüklü römorka çarpan sürücü, kaskı sayesinde hayatta kaldı. Kazayı yaralı olarak atlatan ehliyetsiz sürücüye 18 bin 678 TL ceza yazıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan A.A. (17), park halindeki tekne yüklü römorka çarptı. Başını tekneye vurup yüzüstü parke zemine düşen genç kazada yaralandı. Kullandığı kask sayesinde hayatta kalan sürücüyü görenler yardımına koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Gazipaşa Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde caddede seyir halinde olan sürücünün park halindeki tekne yüklü römorka çarpıp, yere düştüğü anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından sürücü belgesi olmadığı belirlenen A.A.'ya 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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