Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralı
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Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridinde duran hafif ticari araca motosiklet çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi.

Antalya'da emniyet şeridinde duran araca motosiklet çarptı: 1 ağır yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesinde yolcu indirmek için emniyet şeridinde duran hafif ticari araca motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Kadir Ö.'nün kullandığı 07 BTT 207 plakalı motosikletin, Karaöz Mahallesi sınırlarında emniyet şeridinde durmakta olan Harun A.'nın kullandığı 07 BOZ 239 plakalı Fiat Fiorina marka hafif ticari araca arkadan çarptı.

Hafif ticari aracın yolun karşısında bulunan mahalleye gitmek üzere araçtan yolcu indirdiği belirtilirken, çarpmanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte otomobilin altına giren Kadir Ö. yaralandı. Vatandaşlar ve 112 sağlık ekipleri tarafından otomobilin altından çıkarılan yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Kadir Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenirken hafif ticari araç sürücüsü Harun A. ise Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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