Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya, güvenlik kameraları tanıklık etti.
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza ; Antalya'nın Manavgat İlçesi Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesinde Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeki Fatih Tekin'in kullandığı 07 BPK 098 plakalı motosiklet ile 6542 sokaktan Şeyh Şamil Caddesine çıkan Ali Karamancı'nın kullandığı, 07 ADT 642 plakalı otomobilin Çarşamba Pazarı önündeki kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA