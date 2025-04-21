Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler
Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Oyuncu Sevil Akdağ hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Antalya'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazda 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.10 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden çarşı merkezine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 07 BAE 279 plakalı motosiklet, ara sokaktan Rasih Kaplan Caddesi'ne çıkan K.Y.'nin kullandığı 07 ASK 602 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, devrilerek parke zemine savrulan motosikletteki C.D. isimli yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.