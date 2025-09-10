Antalya'da Motorlu Bisiklet Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önüne çıkan otomobile çarpmamak için kontrolden çıkıp devrilen motorlu bisiklet sürüklenip karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşların panik hali ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana gelen kazada, Ali Emre D.'nin kullandığı 07 AAP 781 plakalı motorlu bisiklet, 4027 Sokak kesişimine geldiğinde karşı yönden gelerek sokağa dönmek isteyen Sinan U.'nun kullandığı 20 AAN 959 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motorlu bisiklet devrilip sürüklenerek karşı yönden gelen Mahmut Ö. idaresindeki 07 AUA 249 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Ali Emre D., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, motosikletin devrilme anıyla birlikte büyük panik yaşadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaza anında çevredeki vatandaşların panik hali güvenlik kameralarına yansıdı. - ANTALYA