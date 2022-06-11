Lunapark, korku parkına döndü! Çocukların bindiği aletin halatı böyle koptu - Haberler

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Lunapark, korku parkına döndü! Çocukların bindiği aletin halatı böyle koptu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'daki bir lunapark, çocukların bindiği eğlence aletinin halatının kopması nedeniyle adeta korku parkına döndü. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Atatürk Parkı'nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda 3 çocuk yaralandı. Çocuklar platformun altından çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Lunapark, korku parkına döndü! Çocukların bindiği aletin halatı böyle koptu

"SAKIN BİNMEYİN BUNA"

Arkadaşları eğlence aletinde olan bir çocuk, olay anını kayıt altına aldı. Görüntülerde, çocuğun "Buna bindiler, az önce ben de bindim, şimdi başlıyorlar. Çok korkutucu, titredim. Kafamıza gelmesin. Çok korkutucu, sakın binmeyin buna. Buna binmeyin, aşırı korkutucu, kesin binmeyin" dediği ve sonrasında eğlence aletinin platformdan çıktığı anlar yer alıyor.

Lunapark, korku parkına döndü! Çocukların bindiği aletin halatı böyle koptu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Çocuk 3. Sayfa Haberler

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