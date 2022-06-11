Lunapark, korku parkına döndü! Çocukların bindiği aletin halatı böyle koptu - Haberler

Atatürk Parkı'nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda 3 çocuk yaralandı. Çocuklar platformun altından çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

"SAKIN BİNMEYİN BUNA"

Arkadaşları eğlence aletinde olan bir çocuk, olay anını kayıt altına aldı. Görüntülerde, çocuğun "Buna bindiler, az önce ben de bindim, şimdi başlıyorlar. Çok korkutucu, titredim. Kafamıza gelmesin. Çok korkutucu, sakın binmeyin buna. Buna binmeyin, aşırı korkutucu, kesin binmeyin" dediği ve sonrasında eğlence aletinin platformdan çıktığı anlar yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa