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Antalya'da Lastik Patlatan Şahıs Polisi Zorladı

Antalya'da Lastik Patlatan Şahıs Polisi Zorladı
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Gazipaşa ilçesinde bıçakla araç lastiklerini patlatarak zarar veren şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda biber gazı kullanmak zorunda kalındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araçların lastiklerini elindeki bıçakla patlatarak zarar verdiği iddia edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Ekiplere zor anlar yaşatan 30 yaşındaki adam, gözaltına alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S.T.(30) isimli şahıs, elindeki bıçakla cadde üzerindeki park halindeki araçların lastiklerini patlatarak zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birkaç dakika sonra aynı şahısın Pazarcı Mahallesi'nde de araçlara zarar verdiği bilgisini alan polis ekipleri, şahsın bulunduğu yere geldi. Eli bıçaklı şahsı ikna etmekte zorlanan polis ekipleri, şahsı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirmek zorunda kaldı. Şahıs, gözaltına alındıktan sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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