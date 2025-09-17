Antalya'da Kundaklama İddiasıyla Yangın: Hurdacının Evi Küle Döndü

Antalya'da çıkan yangına hurdacıya ait ev, kamyonet ve motosikleti küle döndü. Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen hurdacı yangının kundaklama sonucu çıktığını ileri sürerken, yan taraftaki komşusu yaşlı kadın ise alevlerin evine sıçrayacağı korkusuyla sinir krizi geçirdi. Hurdacıyı çok kez uyardığını belirten yaşlı kadın, "Bırakın beni yangının içine gideceğim. Öyle de yandım böyle de yandım ben" dedi.

Yangın saat 14.00 sıralarında Kepez İlçesi Baraj Mahallesi'ndeki 5933 sokak üzerindeki Tayfun Yalova'ya ait tek katlı gecekondunun etrafındaki otluk alanda çıktı. Rüzgarla birlikte alevler bir anda evin etrafındaki hurda eşyalara, oradan da eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın anında evde olan Yalova ve eşi, kendini dışarı attı. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Hurdacılıkla uğraşan Yalova a, söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine su verip yardımcı oldu.

Komşusu yaşlı kadın sinir krizi geçirdi

Yangın esnasında alevlerin esir aldığı evin hemen bitişiğine oturan Sultan Akarsu adlı yaşlı kadın ise sinir krizi geçirdi. Alevlerin kendi evine sıçrayacağı yönünde korku yaşayan Akarsu, "Bu adam yaktı beni. 2 aydır bu durumun sancısını çekiyorum. Ben bu hale gelecek miydim. Her zaman ona tembih ediyordum ben. Bu eşyaları ne yapacaksan yap diyordum. Bir gün yangın gelecek bizi de götürürsün sen diyordum. Çoluğumun çocuğumun sebebi sen olacaksın ya ben öleceğim ya sen öleceksin. Bırakın beni yangının içine gideceğim. Öyle de yandım böyle de yandım ben. Oğlum kaç kere söyledim. Köpeğin bizim çocukları geçirmiyor diyordum. Buraya eşyaları yığdın, burası bir gün yanar dedim. Evin içinden koştum geldim. Nasıl yandı bilmiyorum. Buna bir çözüm bulun" diyerek Tayfun Yalova'ya sitem etti. Yaşlı kadının yakınları ve komşuları sakinleştirdi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev ve bahçesindeki kamyonet ile motosiklet küle döndü.

Kundaklama iddiası

Yaşadığı evin kundaklandığını ileri süren Tayfun Yalova, gözleri dolarak şu ifadeleri kullandı:

"Yangın değil kundaklama. Biz yangında evdeydik. Pazara çıkmaya hazırlanmıştık. Ses duydum ve dışarı çıktığım sırada birisi kaçtı. Arkasından 'kimsin, ne arıyorsun' diye bağırdım ama alevler birden bire parladı. Birden motosikleti ve ağaçları sardı ondan sonra eve geldi. Evde kedi ve köpeğim vardı, ne yaptılar bilmiyorum. Kaçan kişiyi de polise tarif ettim. Gidecek bir yerimiz yok, tamiratımızı yapıp yine burada oturacağız" dedi. - ANTALYA