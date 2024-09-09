Antalya'da kumar borcu olduğu iddia edilen aşçı intihar etti

Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3805 sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işyerini açan çalışanlar işletmede aşçı başı olarak çalıştığı öğrenilen Ömer Y. (40) mutfak bölümünde kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ömer .Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KUMAR OYNADIĞI İÇİN ÇEVRESİNE BORÇLANMIŞ

Ömer Y.'nin kumar nedeniyle 200 bin TL üzerinde çevresinden borç aldığı ve ödemekte zorluk çektiği için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Savcılık incelemesi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Ömer Y'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Ömer Y'nin cansız bedeninin cenaze aracına taşınması sırasında mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili intihar ihtimali üzerine yoğunlaştı.