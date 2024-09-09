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Antalya'da kumar borcu olduğu iddia edilen aşçı intihar etti

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Antalya'da internet üzerinden oynadığı kumar nedeniyle çevresine borçlu olduğu iddia edilen aşçı, çalıştığı işyerinin mutfağında ölü olarak bulundu. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, aşçının cansız bedeni cenaze aracına konurken mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3805 sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işyerini açan çalışanlar işletmede aşçı başı olarak çalıştığı öğrenilen Ömer Y. (40) mutfak bölümünde kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ömer .Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da kumar borcu olduğu iddia edilen aşçı intihar etti

KUMAR OYNADIĞI İÇİN ÇEVRESİNE BORÇLANMIŞ

Ömer Y.'nin kumar nedeniyle 200 bin TL üzerinde çevresinden borç aldığı ve ödemekte zorluk çektiği için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Savcılık incelemesi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Ömer Y'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Ömer Y'nin cansız bedeninin cenaze aracına taşınması sırasında mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili intihar ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Antalya'da kumar borcu olduğu iddia edilen aşçı intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

antalya 3-sayfa Güncel Polis

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Yorumlar (1)

mehmet yıldırım:

kumar çok büyük tehlike hem milyarlarca dolar yurt dışına çıkıyor hemde aileler dağılıyor

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