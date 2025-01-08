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Antalya'da Kız Kaçırma Nedeniyle Çıkan Olayda 1 Kişi Öldü

Antalya'da Kız Kaçırma Nedeniyle Çıkan Olayda 1 Kişi Öldü
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Antalya'nın Kepez ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi, 1 kişi tutuklandı, diğerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'da kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin pompalı tüfekle vuralarak öldüğü olayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı. Olay sonrası kaçan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Dün akşam saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5924 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan Sefil Ünder (46) ile Serkan D. (18), Dursun A. (17) ve Beran Ç. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan D. (19), araçta bulunan av tüfeğini alarak Sefil Ünder'e ateş açtı. Sefil Ünder ve o sırada olay yerinde bulunan Sultan Ünder (24) av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanırken, şüpheliler Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. ise olay yerinden kaçtı. Sefil Ünder, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybederken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sultan Ünder'in ise tedavisi devam ediyor.

1 kişi tutuklandı

Olaya karışan şüphelilerden Serkan D. ve Dursun A. ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, Beran Ç.'nin ise yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından 28 yaşından küçük olan Dursun A. Çocuk Şube Müdürlüğü, Serkan D. ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Serkan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dursun A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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