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Antalya'da Kırmızı Işık İhlaliyle Kaza: Bir Yaralı

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Manavgat'ta seyir halindeki otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak kamyona çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay, güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde; seyir halindeki otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak kamyona yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören bir vatandaşın polise kazanın oluşuyla ilgili verdiği bilgiler ise, güvenlik kamera görüntüleriyle birebir örtüştü.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sanayi Köprülü kavşak yan yolda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Canberk Özata'nın kullandığı 07 AJU 625 plakalı otomobilin Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan D-400 Karayoluna çıkan Adem Ay'ın kullandığı 07 LZ 431 plakalı kamyona yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, kırmızı ışıkta geçti

Kazayı gören vatandaşlar kazanın otomobilin kırmızı ışıkta geçmesi sonucunda meydana geldiğini dile getirirken, güvenlik kamerası görüntüleri vatandaşların sözlerini doğruladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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