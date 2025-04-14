Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Antalya'da kırmızı ışık ihlali neden olduğu kaza kamerada: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu 2 hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden İmam Hatip Lisesi yönüne seyir halinde olan Yunus E.O yönetimindeki 07 LTZ 83 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Esma Z. idaresindeki 07 AUT 690 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, Yunus E.O. adlı sürücünün kullandığı aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Esma Z., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.