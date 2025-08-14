Antalya'da kiraladığı evde cinayet işleyen şahıs Gümüşhane'de kalacak yer ararken yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kiraladığı evde arkadaşını öldüren 21 yaşındaki M.U., Gümüşhane'de kalacak yer sorduğu bekçiler tarafından yakalandı. Olayın ardından emlakçıya cinayet itirafında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kiraladığı evde arkadaşını öldüren M.U. (21), olaydan saatler sonra Gümüşhane'de kalacak yer sorduğu bekçiler tarafından tespit edilip polis operasyonuyla yakalandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan iki kişi birlikte yaşamaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.U., birlikte yaşadığı ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşını başından tabancayla vurarak öldürdü. İddiaya göre M.U., kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, şahsın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Kalacak yer sorduğu bekçiler tarafından tespit edilip yakalandı
Olay yerinden kaçan M.U., gece saatlerinde Gümüşhane'de yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'ye kaçan ve kendilerine kalacak yer soran şahsın hareketlerinden şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, kimlik kontrolü sırasında M.U.'nun cinayet şüphelisi olduğunu tespit ederek polis ekipleriyle yaptıkları operasyonda şahsı bir erkek yurdunda yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GÜMÜŞHANE

