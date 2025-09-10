Haberler

Antalya'da Kediyi Tekmeleyen Şahıs Gözaltına Alındı

Antalya'da Kediyi Tekmeleyen Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da motosikleti ve köpeğiyle bir iş yeri önüne gelen A.S.S., köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeleyerek görüntülendi. Olay güvenlik kameralarına yansırken, jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikleti ve köpeğiyle iş yeri önüne gelen bir şahıs, köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeledi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.S. (20) isimli şahıs motosikleti ve köpeğiyle birlikte bir iş yerinin önüne geldi. İş yeri önünde köpeğiyle sokak kedisi arasında kavga çıktı. Köpeğiyle kedinin kavga ettiğini gören A.S.S. çılgına döndü. Kediyi defalarca tekmeleyen şahıs olayın ardından kayıplara karıştı.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde A.S.S.'nin köpeğine saldıran kediyi tekmelediği ve kedinin metrelerce havaya savrulduğu yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.S.S. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor

Görüntü Z kuşağının her yeri yakıp yıktığı ülkeden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş yıldız oyuncuya 3 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.