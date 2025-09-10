Antalya'da Kediyi Tekmeleyen Şahıs Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikleti ve köpeğiyle iş yeri önüne gelen bir şahıs, köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeledi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.S. (20) isimli şahıs motosikleti ve köpeğiyle birlikte bir iş yerinin önüne geldi. İş yeri önünde köpeğiyle sokak kedisi arasında kavga çıktı. Köpeğiyle kedinin kavga ettiğini gören A.S.S. çılgına döndü. Kediyi defalarca tekmeleyen şahıs olayın ardından kayıplara karıştı.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde A.S.S.'nin köpeğine saldıran kediyi tekmelediği ve kedinin metrelerce havaya savrulduğu yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.S.S. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. - ANTALYA