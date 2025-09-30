Haberler

Antalya'da Kedi Evi Üçüncü Kez Çöpe Atıldı

Antalya'da Kedi Evi Üçüncü Kez Çöpe Atıldı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir cami avlusundaki kedi evi, son bir haftada üçüncü kez çöpe atıldı. Cemaat ve mahalle sakinleri, kaybolan iki yavru kedi için yetkililere başvurdu.

Antalya'da cami avlusunda bulunan mahalle sakinleri ve cemaatin bakımını yaptığı kedilerden 2'si kaybolurken, barınmaları için yapılan kedi evi ise son 1 haftada üçüncü kez bulunduğu yerden alınarak farklı noktalarda çöpe atıldı.

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı Süleymaniye Camii'nde meydana gelen olayda cami avlusunda doğum yapan 'Bal kız' ismini verdikleri bir sokak kedisine cemaat ve vatandaşlar barınması amacıyla kendi imkanlarıyla tahtalardan bir yuva yaptı. Yavrular büyümeye başlarken, kedilerin beslenmesi ile de ilgilenen cami cemaati ve hayvan sever vatandaşlar geçtiğimiz günlerde kulübenin yerinde olmadığını fark etti.

1 hafta 3 kez çöpe atıldı

Çevrede yaptıkları araştırmada kedi kulübesi yakında noktada bir çöp konteynerinin yanında atılmış vaziyette bulundu. Kulübeyi bulunduğu yere yeniden koyan vatandaşlar aynı olayın son 1 hafta içerisinde üçüncü kez yaşanması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri kedi kulübesini bulunduğu yerden alarak defalarca çöpe atan şahsın tespit edilmesi için camideki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken Olay Yeri İnceleme ekibi kulübe üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

"Yavru kedilerden 2'si kayıp"

Anne kedi ve yavrularına bakan vatandaşlardan Ufuk Çomalak veteriner dahil tüm bakımlarını yaptıklarını belirterek, "Bir arkadaşımla birlikte cami avlusuna sığınan bir kedi ve yavrularının mama, su ihtiyaçlarının yanı sıra veteriner ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Geçen hafta perşembe ve cuma günü üst üste bir saldırı oldu. Kedi evi Cuma günü atıldı, daha öncede mama kapları atılmıştı. Bugünde sabahtan arkadaşım mama vermek için geldiğinde kedi evi ve mama kaplarını yerinde bulamamış. Camiden çıkıp bu tarafa geçerken çöpün yanında kedi evini bulmuş. Bu konu ile ilgili gerekli müracaatlarımızı yaptık. Ayrıca geçen hafta cumartesiden buyana 2 tane kedi kayıp" dedi. - ANTALYA

