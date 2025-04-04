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Antalya'da Kaybolan Yürüyüşçü 3 Saatte Bulundu

Antalya'da Kaybolan Yürüyüşçü 3 Saatte Bulundu
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Kaş ilçesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Y.N., hava karardıktan sonra kayboldu. AKUT ekipleri, 3 saatlik bir arama çalışması sonrasında Y.N.'yi sağ salim buldu.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkıp kaybolan bir kişi AKUT ekiplerince 3 saatte bulundu.

Kaş'a gelen Y.N. Kalkan Mahallesi Yalı Mevki güzergahından Likya Yolu yürüyüşüne çıktı. Y.N. dağlık alanda havanın kararmasıyla yönünü kaybetti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kalkan Jandarma Karakolu'na yapılan ihbarın ardından Y.N.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Yeri tespit edilen Y.N., ekiplerin 3 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Y.N. güvenli alana götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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