Antalya'da Kavşakta 'Dur' Levhasına Uymayan Araç Kazaya Yol Açtı

Antalya'da kavşak sisteminde 'Dur' levhasına uymayan aracın çarptığı otomobil yan yattı. Şans eseri otomobilde bulunan2'si çocuk 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile Adnan Kahveci Caddesi kesişiminde meydana geldi. Daha önce çok sayıda ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına neden olan kavşakta meydana gelen kazada ucuz atlatıldı. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde seyir halinde ki Erdal Satlık idaresindeki 48 AEV 993 plakalı otomobil kavşak sistemine geldiğinde 'Dur' levhasını dikkate almayan Adnan Kahveci Caddesi istikametinden gelmekte olan Alper B.'nin kullandığı 07 MOP 71 plakalı araçla çarpıştı.

Kazayı yara almadan atlattılar

Trafik levhasını dikkate almadan kavşağa giren aracı son anda fark eden Erdal Satlık direksiyonu kırmasına rağmen araç Satlık'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç yan yatarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yol ortasında bulunan refüje çarparak durabilen araçta bulunan Erdal Satlık ve kızı ile 2 torunu kazayı görerek çevreden gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan 48 AEV 993 plakalı otomobil sürücüsü Erdal Satlık kaza anını, "Kızım ve torunlarım ile birlikte gelirken, genç arkadaş hızlı bir şekilde çıktı. Ben direksiyonu sağa kırdım, ama geldi arabaya vurdu. Hemen hemen 15-20 metre sürüklendik. Bir tek benim kolumda küçük bir sıyrık var, başka bir yaralı yok" sözleri ile anlattı. - ANTALYA