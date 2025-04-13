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Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sıbadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

SOBADAN SIZAN GAZ, 3 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI

Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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