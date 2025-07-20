Antalya'da Kanalizasyona Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı

Antalya'da Kanalizasyona Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki gündür kanalizasyonda mahsur kalan yavru kedi, vatandaşlar ve arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekibinin çabası sonuç vermeyince gönüllüler devreye girdi ve kediyi 150 metre ileride buldu.

Antalya'da kanalizasyona düşen ve iki gündür kurtarılmayı bekleyen yavru Kedi, vatandaşlar ve arama kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan refüjdeki kanalizasyon kanalından birkaç gündür yavru kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu ilk olarak itfaiye ekiplerine bildirdi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibinin çabası sonuç vermeyince devreye gönüllüler ve arama kurtarma derneği üyeleri girdi. Adrese gelen arama kurtarma ekibi sesin geldiği noktaya yakın bir alandan kanalizasyona giriş yaparak yavru kediyi aramaya başladı.

Kurtarma çalışması yapıldı

Kanalizasyon içinde yapılan aramada yaklaşık 150 metre ilerleyen arama kurtarma ekibi yavru kediye ulaşmayı başardı. Ancak bu kez de günlerdir aç ve susuz bir şekilde kanalizasyonda mahsur kalan yavru kedi korkarak kaçmaya başladı. Arama kurtarma ekibi görevlisi tarafından kısa sürede yakalanan yavru kedi taşıma çantasına konularak kanalizasyondan çıkartıldı. Yavru kediyi kurtarma anları vatandaşlar ve kurtarma ekibi tarafından cep telefonu ile kayda alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekili birden ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.