Antalya'da Kanalizasyona Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı

Antalya'da kanalizasyona düşen ve iki gündür kurtarılmayı bekleyen yavru Kedi, vatandaşlar ve arama kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan refüjdeki kanalizasyon kanalından birkaç gündür yavru kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu ilk olarak itfaiye ekiplerine bildirdi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibinin çabası sonuç vermeyince devreye gönüllüler ve arama kurtarma derneği üyeleri girdi. Adrese gelen arama kurtarma ekibi sesin geldiği noktaya yakın bir alandan kanalizasyona giriş yaparak yavru kediyi aramaya başladı.

Kurtarma çalışması yapıldı

Kanalizasyon içinde yapılan aramada yaklaşık 150 metre ilerleyen arama kurtarma ekibi yavru kediye ulaşmayı başardı. Ancak bu kez de günlerdir aç ve susuz bir şekilde kanalizasyonda mahsur kalan yavru kedi korkarak kaçmaya başladı. Arama kurtarma ekibi görevlisi tarafından kısa sürede yakalanan yavru kedi taşıma çantasına konularak kanalizasyondan çıkartıldı. Yavru kediyi kurtarma anları vatandaşlar ve kurtarma ekibi tarafından cep telefonu ile kayda alındı. - ANTALYA