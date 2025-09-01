Antalya'da Kamyonetle Çarpışan TOFAŞ Otomobili İş Yerine ve Motosiklete Çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla yoldan çıkan TOFAŞ marka otomobil, iş yerine ve park halindeki motosiklete çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, dün akşam Kökez Mahallesi, Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin Kaya'nın kullandığı 32 NB 432 plakalı TOFAŞ marka otomobil park etmek üzereyken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin çarpması sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, etli pide salonu ile park halindeki motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kazaya karışan kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA