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Antalya'da Kamyonetin Çarptığı 1.5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kamyonetin Çarptığı 1.5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yola fırlayan 1.5 yaşındaki Enes Eray Kartal'a kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu öğrenildi.

Antalya'da bir anda yola fırlayan ve kamyonetin çarptığı 1.5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün ehliyetinin kamyonet kullanmaya yetersiz olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur İ.'nin kullandığı 07 BEL 272 plakalı kamyonet Alanya istikametine halindeyken bir anda caddeye çıkan 1.5 yaşındaki Enes Eray Kartal'a çarptı. Kamyonetin arka teker kısmına çarpan küçük çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri minik Enes'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede hayatını yitirdi

Sağlık durumu ciddi olan küçük çocuk ambulansla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Enes Eray Kartal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberin ardından aile gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından küçük Enes'in cansız bedeni yakınlarının kucağında özel bir araca alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a götürüldü. Kamyonet sürücüsü Onur İ. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ehliyeti kamyonet kullanmak için yetersiz olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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