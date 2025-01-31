Antalya'da Kadınlar Plajı'nda Bataklığa Saplanan Kadın Kurtarıldı

Antalya'da Kadınlar Plajı girişindeki çayda mahsur kalarak bataklığa saplanan kadın, kurtarma operasyonunda itfaiye ekiplerinin vince bağladığı halat yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Sağlık durumu iyi olan kadın, polis merkezine götürüldü.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Plajı girişindeki Sarısu Çayı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çayda bir kadının mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, çayda bataklığa saplanan ve adının Fatma D. (36) olduğu öğrenilen kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Vinç halatına kendini bağlayan itfaiye eri, kadının olduğu bölgeye giderek onu da halata bağladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla bulunduğu yerden alınan Fatma D.'nin, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk kontrolü yapıldı. Fatma D.'nin çayda mahsur kalmadan önce 4 saat çay çevresinde olduğu ancak bataklığa nasıl saplandığı belirlenemedi.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kadın, ifade için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA