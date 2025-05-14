Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 11 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 11 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ve Kumluca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda; 733 bin 80 adet kaçak boş ve dolu makaron, bin 480 paket kaçak sigara, 295 adet elektronik sigara, 166 kilogram kıyılmış tütün, 100 litre kaçak içki ve 49 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 11 şüpheliye adli işlem uygulanırken, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ANTALYA