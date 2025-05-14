Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 11 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 11 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 733 bin kaçak makaron, çok sayıda paket sigara, elektronik sigara, kıyılmış tütün ve kaçak içki ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 11 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ve Kumluca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda; 733 bin 80 adet kaçak boş ve dolu makaron, bin 480 paket kaçak sigara, 295 adet elektronik sigara, 166 kilogram kıyılmış tütün, 100 litre kaçak içki ve 49 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 11 şüpheliye adli işlem uygulanırken, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?

Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.