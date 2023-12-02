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Antalya'da istinat duvarı çöktü: 1 çocuk hayatını kaybetti

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Antalya'nın Finike ilçesinde istinat duvarı bankta oturan 4 çocuğun üzerine yıkıldı. Göçükte kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1'i yaralandı, diğer 2'si ise duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Finike ilçesinde istinat duvarı bankta oturan 4 çocuğun üzerine yıkıldı. Göçükte kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1'i yaralandı, diğer 2'si ise duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gökbük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökbük İlkokulu öğrencileri Serkan Can Burul, Mihriban Kaftanlı ve 2 arkadaşı okuldan çıktıktan sonra çay kenarındaki bir eve ait istinat duvarının yanındaki bankta oturdu. Bir süre sonra 4 arkadaşın üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarı yıkıldı. Feci olayda Serkan Can Burul (6) ve Mihriban Kaftanlı (6) göçük altında kalırken, diğer çocuklar yıkılmayı fark edip kaçarak kurtulmayı başardı.

2 saatlik çalışmayla göçükten çıkartıldı

Ekipler 2 saatte çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler göçük altındaki iki çocuğu yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Mihriban Kaftanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi yapılan diğer yaralı Serkan Can Burul'un ise hafif sıyrıklarla olayı atlattığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mihriban'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocukların bankta oturduğu sırada istinat duvarının bir anda yıkılması, iki çocuğun göçük altında kalması, diğer çocukların ise kurtulma anları yer aldı. Kaçan çocukların akabinde tekrar gelerek arkadaşlarını kurtarmaya çalışması da görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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