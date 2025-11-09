Haberler

Antalya'da İranlı Ressamın 150 Eseri Kayboldu

Antalya'da İranlı Ressamın 150 Eseri Kayboldu
Antalya Kültür Yolu Festivali'nde resim sergileyen İranlı ressam Mahrokh Fouladian, şiddetli yağmur nedeniyle kaybolan 150 eserinin bulunması için polise başvurdu.

Antalya'da yaşayan ve 4 yaşından bu yana geçimini yaptığı resimlerden elde ettiği gelirle sağlayan İranlı ressam, 150'ye yakın eserinin kaybolduğu iddiasıyla emniyete başvurdu.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan İranlı ressam Mahrokh Fouladian (44), yaklaşık 5 yıldır emek vererek hazırladığı ve sanatseverlerin beğenisine sunduğu 150'ye yakın eserinin kaybolduğunu belirterek polise şikayette bulundu. İddiaya göre önceki gün Kültür Yolu Festivali kapsamında eserlerini sergileyen ve aniden bastıran şiddetli yağış sırasında eserlerini toparlayarak çantaya yerleştiren Fouladian, yolda kıyafetlerinin ıslanması nedeniyle bir işletmeye girerek kendisine yeni çorap aldı. Ardından evine giden Fouladian, 5 yıldır emek vererek hazırladığı resimlerin olduğu çantanın yanında olmadığını fark etti. Hemen evine geldiği yolda resimlerin bulunduğu çantayı aramaya başlayan İranlı ressam, bir sonuç elde edemeyince polise başvurdu.

Öğlen saatlerinde yağmur ve fırtınanın başlaması ile sergilediği resimleri topladığını söyleyen Mahrokh Fouladian, "Fırtına ve yağmur başlayınca resimleri toplayıp yola çıktım. Çanta ağır olduğu için dinlenerek gidiyordum. Yukarıya doğru giderken bir dükkandan ayaklarım ıslandığı için kendime yeni bir çorap aldım. Ne oldu bilmiyorum ama o sıralarda oldu ne olduysa" dedi.

"Onlar benim bütün hayatım"

Çorap aldığı mağazaya sorduğunu ancak görmediklerini söylediğini belirten Fouladian, "Dün de yoldaki mağazalardan rica ettim güvenlik kameralarına baktılar. Bugün tekrar uğrayıp soracağım. Ama biliyorum dosya çantam elimdeydi. Çantada çoğunluğu bitmiş 150'ye yakın resim vardı. Onların hepsi benim hayatım, ben hayatım boyunca resim yaptım. 4 yaşından bu yana resim yapıyorum. O resimlerden elde ettiğim gelirle yaşamımı sürdürüp, çocuğuma bakıyorum. Antalya'da herkes sanatı seviyor ama sanata değer vermiyorlar. Ben 10 senedir Antalya'da yaşıyorum, burası çok güzel ve tarihi bir yer. Resimlerimin olduğu çantayı bulanın getirmesini istiyorum. Çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
